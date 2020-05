Le Premier ministre burkinabè Chrisophe Dabiré a adressé un discours sur la situation de la Nation à l’Assemblée nationale, ce mardi 19 mai 2020. Une occasion pour lui de faire le point. Un point dominé par des échecs du premier mandat de Roch Kaboré que le chef du gouvernement n’a certes pas concédé, mais qu’il a eu du mal à voiler.

Christophe Dabiré avait planté le décor la veille. « Je me ferai le devoir de rendre compte de la situation de la Nation au cours de l’année 2019, à l’Assemblée Nationale. Un exercice constitutionnel qui veut que le Premier Ministre expose directement aux députés, la situation de la Nation, lors de l’ouverture de la première session », avait-il déclaré.

« C’est un devoir de redevabilité, a-t-il précisé, qui m’offre l’occasion de revenir sur les grands événements qui ont marqué l’année écoulée. Malgré les difficultés rencontrées, le peuple burkinabè reste résilient et poursuivra ses efforts de développement du pays ».

Ce mardi, il a tout de suite planté le décor. « Je tiens à réitérer à toute la nation, devant votre auguste Assemblée, comme lors de ma Déclaration de Politique Générale, mon appel à l’union sacrée de tous les Burkinabè, sans distinction aucune. Nous ne devons jamais oublier que c’est parce que les murs d’une maison présentent des fissures que les salamandres s’y engouffrent ».

« Tout n’a certes pas été parfait dans notre gouvernance au quotidien. J’ai conscience que beaucoup de choses restent à être améliorée et c’est ensemble que nous parviendrons à ce qu’il est convenu d’appeler « la perfection »‘, a concédé le chef du gouvernement de Roch Kaboré. Il ne croyait pas si bien dire. La lutte contre le terrorisme est le principal talon d’Achille du gouvernement. Pas une seule ville contrôlée par les terroristes n’a été reconquise, des centaines de milliers de déplacés, la corruption plus que jamais présente, etc.

« L’année 2019 a été incontestablement difficile pour tous les Burkinabè et cette réalité, personne dans cet hémicycle ne la découvre. Avec courage, notre pays a fait face à des épreuves souvent graves telles que les attaques terroristes de plus en plus complexes et les conflits communautaires, a-t-il indiqué.

Quant aux accusations d’exactions dont sont accusées des Forces de défense et de sécurité, Dabiré s’est voulu rassurant. « Chaque fois qu’il y a eu des présomptions d’exactions ou des incidents, des procédures judiciaires ont été diligentées pour faire la lumière. C’est le cas des 12 personnes retrouvées mortes à la gendarmerie de Tanwalbougou », a-t-il souligné sans donner de détails sur les décisions judiciaires qui ont été prises après ces « incidents ».

William Zongo

