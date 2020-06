La suite après cette publicité

Après sept ans, Edinson Cavani va faire ses adieux au Paris Saint-Germain. Mais alors que le club de la capitale pensait que le meilleur buteur de son histoire (200 buts) allait tirer sa révérence lors des matches de Ligue des Champions, l’attaquant de 33 ans a choisi de plier bagage dès le 1er juillet. Un choix que Christophe Dugarry a commenté au micro de RMC Sport. Et sans surprise, le champion du monde 98 n’a pas apprécié.

« Je trouve que ce n’est pas bien. il n’a jamais été aussi près de gagner une Ligue des Champions avec le PSG. On a été beaucoup à le défendre, on a loué son comportement, son investissement, son amour pour le club. Son club décide de ne pas le prolonger, c’est le choix du club. Il y a une aventure humaine avec ses partenaires. Face à Dortmund, ils ont réussi quelque chose de super. On sent qu’il y a une vraie bonne dynamique dans cette équipe. Je peux comprendre sa frustration, mais c’est assez inélégant. Venant de lui, ça me surprend. Il a toujours su faire preuve d’humanité, de respect du collectif, de l’institution. Je trouve ça nul pour lui, pour le club. Je trouve ça nul des deux côtés. Je ne comprends pas son attitude, de vouloir partir comme ça par la petite porte. Je lui en veux un petit peu », a-t-il déclaré.

