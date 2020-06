“Je n’ai jamais voulu cacher le Covid”

Le monde de la musique pleure encore le chanteur des “Mots Bleus” . Plus de deux mois après sa mort, sa voix résonne encore. Hospitalisé d’urgence à la fin du mois de mars à cause de détresse respiratoire, il sera transféré quelques jours plus tard à l’hôpital de Brest, moins touché par la crise du coronavirus. Après des jours de coma, le chanteur décède. Certaines rumeurs court alors disant que Christophe aurait succombé au covid. Une information que sa femme Véronique dément rapidement et elle refuse d’évoquer le virus comme étant la cause de son décès. Ce mardi 23 juin, Véronique Bevilacqua a décidé de rétablir la vérité. Elle a accepté de faire quelques confidences à nos confrères de RTL.

Elle se rappelle tout d’abord le côté collectionneur qu’avait Christophe : “On a été tous les deux des collectionneurs, de choses différentes, même si tous les objets américains nous ont branché tous les deux. C’est pourquoi on va organiser une vente aux enchères“. Avant de se souvenir de leur première rencontre : “Quand j’ai rencontré Christophe, il ne voulait plus chanter, il voulait faire de la course automobile. Il n’était pas mauvais, mais il s’est fait sucrer son permis (…) Il a continué la chanson évidemment et il y a eu des périodes un petit peu dures au début où je l’ai connu parce qu’il n’avait plus rien. Il est remonté petit à petit.” Véronique Bevilacqua aborde ensuite les causes de sa mort et son rapport au coronavirus : “Je n’ai jamais voulu cacher le Covid, c’est juste que je ne le savais pas. Lorsqu’il est arrivé à l’hôpital, c’était pour sa crise d’emphysème qui était assez importante. C’est ça qui a été un peu pénible, parce qu’il avait les poumons très attaqués.”

Par J.F.