La montée brutale du cours du pétrole ces derniers jours aurait eu une incidence sur le cours des devises et le Bitcoin n’a pas été épargné. Sa valeur devrait toutefois remonter rapidement.

Le cours du Bitcoin est depuis longtemps l’objet des débats les plus vifs. Beaucoup critiquent la cryptomonnaie pour sa volatilité, avec des hausses et des chutes brutales et rapides en quelques jours seulement.

Un cours impacté par la hausse du prix du pétrole

La baisse de son cours de 200 $ en seulement un week-end ne devrait pas calmer les esprits. Alors qu’un Bitcoin valait 10 900 $ la semaine dernière, il ne vaut plus « que » 10 300 $ aujourd’hui.

Avec Clubic