Une centaine de tombes ont été profanées au cimetière de Bakhiya, Touba. Deux individus suspectés ont été arrêtés.

Sacrilège à Touba

Le monde semble se dérober sous nos pieds. Sacrilège à Touba où des vols ont été commis au cimetière Bakhya. Selon L’Obs, des monuments funéraires, des décorations, ornements en aluminium, des métaux précieux, des grillages et couvertures installés dans mausolées ont été dérobés.

Des tombes et…

Et, les malfrats n’ont pas manqué de profaner les mausolées du secrétaire particulier de Serigne Fallou, Elh Dame Dramé, et de la mère de Serigne Abdou Karim Mbacké, Sokhna Awa Faye. Au total, une centaine de tombes ont été pillées.

…Autres compartiments des grands dignitaires profanés

Last but not least, ces bandits de grands chemin ont visité les compartiments des grands dignitaires mourides, dont Keur Serigne Mourtalla Mbacké, Keur Souhinbou Mbacké et Keur Massamba Mbacké.

Et tout ce butin, dit-on, est bradé dans le marché noir.

Deux individus arrêtés en plein jour

In fine, deux individus, Thierno Dieng 35 ans, et M.N 20 ans, ont été arrêtés en plein jour et en flagrants délits de vols d’objets funéraires au cimetière Bakhiya, Touba. Ils ont été livrés à la Gendarmerie qui a ouvert une enquête.