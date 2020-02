Kirk Douglas est né de parents russes juifs immigrés aux États-Unis en 1910. Il parvient à financer ses études à l’American Academy of Dramatic Art en étant lutteur de foire. Il débute au théâtre en 1941, et connaît son premier rôle au cinéma dans le film noir L’ Emprise du crime (1946) de Lewis Milestone.

C’est grâce à son amie Lauren Bacall qu’il a pu passer un essai, qui s’est révélé concluant. Douglas tourne ensuite avec elle La Femme aux chimères (1950) de Michael Curtiz, mais son premier rôle important est celui d’un boxeur qui refuse de se laisser corrompre dans Le Champion (1949) dirigé par Mark Robson, qui lui vaut sa première nomination à l’Oscar du meilleur acteur.

Cette nomination sera suivie de deux autres, toutes deux pour des films de Vincente Minnelli (Les Ensorcelés en 1952 et La Vie passionnée de Vincent Van Gogh, où il tient le rôle-titre, en 1955). Pour le rôle du célèbre peintre, il obtient le Golden Globe du meilleur acteur dans un film dramatique.

Les 10 films qui ont marqué la carrière de Kirk Douglas:

– La vallée des Géants (The Big Trees) en 1952 de Felix E. Feist

– Vingt mille lieues sous les mers (20.000 Leagues Under the Sea) de Richard Fleischer en 1954, adapté du roman de Jules Verne

– Ulysse (Ulisse) de Mario Camerini en 1954

– La Vie passionnée de Vincent van Gogh (Lust for Life) en 1956 de Vincente Minelli

– Règlement de comptes à O.K. Corral (Gunfight at the O.K. Corral) de John Sturges en 1957

– Les Sentiers de la gloire (Paths of Glory) de Stanley Kubrick en 1957

– Les Vikings (The Vikings) de Richard Fleischer en 1958

– Spartacus de Stanley Kubrick en 1960

– Première Victoire (In Harm’s Way) d’Otto Preminger en 1965

– Paris brûle-t-il? de René Clément en 1966