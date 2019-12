Riyad Mahrez, André Onana, Mohamed Salah, Nicolas Pépé et Sadio Mané ont été les plus brillants en 2019.Photos Reuters & AFP / Montage RFI

►Riyad Mahrez

Il était comme écrit, ce but. « Mon but le plus important en sélection », expliquera Riyad Mahrez à RFI. A la 90+5e de la demi-finale de la CAN 2019, l’Algérie et le Nigeria font match nul 1-1 quand les Fennecs obtiennent un coup franc à l’entrée de la surface. Le mur des Super Eagles est décalé et le capitaine voit l’ouverture. Riyad Mahrez ne se pose pas de question et envoie un missile droit dans la lucarne de Daniel Akpeyi. Avec ce coup franc direct magistral, l’Algérie s’impose (2-1) et n’est plus qu’à une marche du titre.

Et s’il ne compte pas parmi les titulaires indiscutables à Manchester City, le milieu offensif a quand même eu son rôle à jouer dans le sacre des Cityzens en Premier League. Lors de la dernière journée, et alors que Liverpool mettait la pression à distance, Riyad Mahrez a permis à City d’entériner le sacre en marquant un but et en donnant une passe décisive face à Brighton (4-1).

La joie des Algériens après le but de la victoire face au Nigeria, signé Riyad Mahrez.Amr Abdallah Dalsh/Reuters

►Sadio Mané

C’est peu dire que la 4e place du Lion de la Téranga au Ballon d’Or a fait jaser. Comment Sadio Mané a-t-il pu ne pas s’inviter sur le podium ? Ainsi en ont décidé les votants du monde entier, en dépit de la saison époustouflante du Sénégalais. Co-meilleur buteur de Premier League à égalité avec Pierre-Emerick Aubameyang et Mohamed Salah, l’attaquant de Liverpool s’est érigé parmi les joueurs les plus décisifs et les plus incontournables en Europe. Si les Reds ont remporté leur 6e Ligue des champions, ils le doivent en grande partie à leur inépuisable numéro 10.

Seuls bémols pour Mané : ses deux échecs sur penalty durant la CAN et cette défaite en finale face à l’Algérie. La malédiction qui empêche le Sénégal de remporter la moindre compétition internationale perdure, mais avec l’ex-Messin, son action prendra peut-être bientôt fin.

Le Sénégalais Sadio Mané fête le premier de ses deux buts pour Liverpool contre le Bayern Munich, le 13 mars 2019.Michael Dalder/Reuters

►André Onana

Le niveau des gardiens de but africains a suffisamment été critiqué pour apprécier un talent comme celui d’André Onana. Au cœur des exploits de l’Ajax Amsterdam en Ligue des champions contre le Real Madrid et la Juventus Turin, il y avait le gardien camerounais de 23 ans. Formé au FC Barcelone, le Lion indomptable a gravi les échelons à l’Ajax pour finalement éclater aux yeux de toute l’Europe en 2019. Le PSG s’était intéressé à lui à l’été 2018 avant d’opter pour Gianluigi Buffon ; l’histoire montre que Paris aurait peut-être été plus avisé d’insister pour André Onana.

Chouchou du public néerlandais qui chante son nom à tue-tête, l’international est resté au sein du club amstellodamois pour la saison 2019-2020. Mais il a conscience que, dans quelques mois, il sera temps pour cette génération d’Ajacides (Donny van de Beek, Hakim Ziyech …) de quitter le nid comme Frenkie de Jong et Matthijs de Ligt l’ont déjà fait. Et là, il devrait y avoir de bons clubs intéressés par les services d’Onana.

Le gardien de but camerounais de l’Ajax Amsterdam, André Onana.REUTERS/Massimo Pinca

►Nicolas Pépé

Après des débuts difficiles à Lille, Nicolas Pépé a commencé à laisser entrevoir une partie de ses capacités à la fin de la saison dernière. Lors de l’exercice 2018-2019, tout son potentiel a explosé avec les Dogues. Avec sa conduite de balle et sa vélocité, l’ailier de la Côte d’Ivoire a réalisé une saison grandiose avec 23 buts et 12 passes décisives en seulement 41 rencontres. Au passage, il a remporté le Prix Marc-Vivien Foé. Le gratin du football européen était à ses pieds au mercato estival et c’est Arsenal qui a dépensé 80 millions d’euros (somme record pour le club) pour s’offrir les services du vice-champion de France.

Toutefois, dans une équipe déstabilisée, sans réel plan de jeu et qui a depuis peu viré l’entraîneur Unai Emery, les premiers mois sont délicats pour Pépé. « Mes débuts ne sont pas faciles, il faut dire la vérité », a reconnu l’Éléphant au micro de RMC Sport. Mais il promet que sa détermination est toujours totale. Et si le précédent lillois se répète, les Gunners vont très vite retrouver le sourire avec le numéro 19, qui cherche aussi sa place avec la sélection de Côte d’Ivoire.

L’Ivoirien Nicolas Pépé est devenu le joueur africain le plus cher de l’histoire en signant pour Arsenal.REUTERS/David Klein

►Mohamed Salah

Statistiquement, le Mohamed Salah de 2018-2019 est mon clinquant que celui intenable de 2017-2018 (27 buts et 12 passes décisives contre 44 buts et 16 passes décisives avec Liverpool, toutes compétitions confondues). Et pourtant, l’Égyptien a enfin garni son armoire à trophées collectifs cette année, ce qui ne lui était plus arrivé depuis son départ du FC Bâle en 2014. Souvent placé, mais jamais titré en 2018 avec notamment une finale de Ligue des champions perdue contre le Real Madrid et en prime une sale blessure à l’épaule gauche, le Pharaon a pris sa revanche en soulevant cette fois la Coupe aux grandes oreilles avec cette victoire contre Tottenham (2-0). Une finale très bien lancée grâce à un penalty obtenu par Sadio Mané et transformé avec sang-froid par son acolyte Mohamed Salah.

Co-meilleur buteur de Premier League, l’attaquant de 27 ans s’éclate à Liverpool et participe activement au parcours pour l’heure phénoménal des Reds en Premier League. Sera-t-il encore un acteur principal d’un possible titre de champion d’Angleterre dont le club de la Mersey rêve depuis 30 ans ?

RFI