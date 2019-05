Cinq Sénégalais figurent dans le classement 2019 des 100 Africains les plus influents du continent. Il s’agit de Yérim Sow, le patron de Teyliom, Fatma Samoura, la secrétaire générale de la Fifa, de l’écrivain et professeur à l’Ugb Felwing Sarr et de l’écrivain franco-sénégalais David Diop.

Le classement est établi par Jeune Afrique.