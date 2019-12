Yaxam Mbaye lève un coin du voile sur le personnage de Moustapha Cissé Lô en ces termes.

»Je vais vous raconter une anecdote. Une fois, Cissé Lô s’était signalé par une attaque à la limite de l’outrage. Ce qui avait révulsé le Président alors en déplacement à l’étranger. A son retour, comme d’habitude, nous étions quelques officiels à l’accueillir à l’aéroport Senghor de Dakar. J’étais côte à côte avec Abdou Mbow et ce personnage. Le Président, arrivé à notre hauteur, tance fermement Moustapha Cissé Lo. En réponse à l’interpellation, sans ciller, il dit ceci : «Monsieur le Président de la République, je regrette ce que j’ai dit. Mais, il faut me comprendre. J’ai appelé votre secrétariat, j’ai écrit, je suis passé par toutes les voies imaginables pour vous rencontrer, mais vous m’avez ignoré. “Alors, mani xaral ma yuxu. Mane sa Baay Fall la. Tamit app bëy la, suma bëgee dee damay sarxolee”». (Ndlr : J’ai cru bon gueuler pour attirer votre attention. Je suis votre inconditionnel et en même je suis une chèvre, si on veut m’égorger, je béguète ».

Cet extrait est tiré de Dakaractu. Cent commentaires.