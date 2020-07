Cissé Lô : « Si Macky Sall veut m’enterrer vivant, c’est lui qui sera enterré »

Le journal Walf Quotidien est revenu, avec force détails, dans sa parution de ce mardi, sur un autre enregistrement de Moustapha Cissé Lô.

L’ex-député de l’Alliance pour la République (Apr) et ancien président du Parlement de la Cedeao y cite des noms et des montants d’argent colossaux remis à des moments précis.

« J’ai la plus grande capacité de nuisance du Sénégal. Entre Macky et moi, ce sera comme entre Demba War et Lat Dior. S’il veut m’enterrer vivant, c’est lui qui sera enterré », a menacé Cissé Lô dans l’audio.

