By Astou Sall

La cité Mixta fait encore parler d’elle après le scandale de la soirée privée qui a défrayé la chronique sur les réseaux sociaux fin mai. Cette fois-ci, il est question d’un anniversaire encensé de chanvre indien.

Selon L’As, les policiers du commissariat des Parcelles assainies ont effectué une descente inopinée sur les lieux vers 03h du matin. Ils ont alors procédé à l’interpellation des 06 fêtards qui avaient loué une maison à la Cité Mixta pour fêter l’anniversaire d’un de leurs amis.

Ainsi Alpha S, Th. Gomis, Ch. Fall, Ahmet. D., Th. Sidibé et Modou Nd ont été mis dans le panier à salade avant d’être conduits au commissariat. De concert, toute la bande a refusé de donner le nom du propriétaire et la provenance de la drogue. Chacun s’est disculpé.

Au terme de l’audition, les en quêteurs ont déféré au parquet les mis en cause.

Cet article Cité Mixta: La police gâche un anniversaire encensé de drogue est apparu en premier sur Sunubuzz.