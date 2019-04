CIV: Drame sur l’autoroute du Nord,agée de 18 ans elle perd la vie

Drame sur l’autoroute du Nord 😭😭😭 Un drame s’est produit sur l’autoroute du Nord à cause de la forte pluie qui s’est abattue sur la capitale économique Ivoirienne dans la nuit du dimanche au lundi 07 avril. En effet une jeune fille de 18ans étudiante en communication a perdu la vie dans des conditions très pénibles. Voici toute l’histoire Revenant d’une virée nocturne, sous une pluie battante, la voiture d’un groupe de jeunes percute un des piliers du premier pont de Yopougon, la panique s’empare à bord, le chauffeur perd le contrôle du volant et la pression de l’eau emporte le véhicule, malgré cette situation très précaire deux personnes réussissent à s’extirper difficilement du véhicule, malheureusement ce ne fut pas le cas de la jeune fille qui resta coincer dans la voiture jusqu’a ce que mort s’en suive. Le corps a été retrouvé aujourd’hui ainsi que l’épave du véhicule dans un ravin à 500m du premier pont. Nos condoléances les plus attristées à la famille de cette belle fille.

GALSEN221TV