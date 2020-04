Ils sont vraiment inspirés certains de nos compatriotes.

Meme le couvre-feu encore moins, l’angoisse et le stress liés au coronavirus n’ont pas su entamer leur imagination fertile.

En effet, comme une trainée de poudre, ce poisson d’avril faisant état d’un envoi de 5 délégations ministérielles par Macky SALL, himself, pour aller soutenir et assister la diapora dans des pays touchés par le Covid-19, a fait le tour de la toile ce mercredi 01 avril 2020.

Chacun y allant de son humour et de son petit commentaire. Si certains s’empressent de prodiguer de “précieux” conseils sur les mesures barrières à prendre par les ministres désignés, d’autres se sont interrogés sur l’impertinence d’une telle initiative.

Que NENNI! Juste un POISSON d’AVRIL qui aura permis le temps d’une rose à plusieurs internautes de se détendre.

Sacré SENEGAL!