Le Real Madrid a largement dominé les débats dans ce Clasico très attendu, comptant pour la 10e journée de Liga. Avec un Federico Valverde omniprésent, un Casemiro solide au milieu et un Benzema hyperactif.

Pas habitués à être ainsi bougés devant leur public, la bande à Leo Messi essayait tant bien que mal à sortir la tête de l’eau. Au quart d’heure de jeu, Gerard Piqué venait épauler ter Stegen en sauvant sur sa ligne, de la tête, une tentative du crâne de Casemiro.

À la demi-heure de jeu et de l’autre côté du pré, Courtois sortait pour détourner un centre tendu venu de la gauche signé Jordi Alba. Messi reprenait sans contrôle du gauche et Ramos sauvait sur sa ligne. Un sauvetage par camp, mais pas de but ! Une première depuis 17 ans, période à laquelle remonte le dernier « 0-0 » dans un Clasico. Les deux équipes restent à égalité quasi parfaite en Liga, (Barca 36 pts +43, Real Madrid 36pts +33.)

DAKARACTU

Faites défiler vers le bas pour le prochain article