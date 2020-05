Pas de changement dans cette course au titre de meilleur buteur de Bundesliga, Robert Lewandowski n’en a pas profité pour prendre le large face à la concurrence de Timo Werner. Quant à Haaland, il avait la possibilité de bondir de la 12e à la 5e place si il avait marqué ce soir, mais il est resté muet et a dû sortir sur blessure avant la fin du match, pas certain de le revoir sur les terrains lors de la prochaine journée du championnat allemand . Le norvégien reste donc sur 10 buts inscrits lors de ses 11 rencontres sous le maillot du BVB , lui qui est arrivé lors du dernier mercato hivernal.

