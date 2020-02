Le Sénégal caracole toujours en tête du classement Fifa/Afrique. Les Lions de Aliou Cissé confirment, pour ce mois de janvier, leur forme du moment. En attendant leur prochaine sortie contre la Guinée-Bissau.

PUBLICITÉ

Le Sénégal devance la Tunisie et le Nigeria

Le Sénégal occupe la première place du classement Fifa mis à jour, ce jeudi 20 février. Même si le mois de janvier a été pauvre en matchs, notre pays devance ainsi la Tunisie et le Nigéria. L’Algérie et le Maroc complètent le Top 5.

La Belgique mène la danse

Au plan mondial, la Belgique qui occupe toujours la tête du classement devant la France et le Brésil. Le prochain Classement mondial FIFA/Coca-Cola sera publié le 9 avril 2020.