Le dernier classement FIFA vient de tomber. Le Sénégal n’a pas enregistré de changement dans ce nouveau classement. Les Lions sont toujours leaders en Afrique et gardent aussi la 20 place sur le plan Mondial.

Le Sénégal dirige en Afrique

Les deux matchs remportés contre le Congo et l’Eswatini ont été favorable aux Lions. Ils gardent la première place au niveau Africain et se maintiennent dans le Top 20 mondial, dans le nouveau classement. Mieux ils vont terminer l’année 2019 avec ces privilèges puisque ce classement devrait être reconduit en décembre.

La Belgique première nation mondial

Sur le plan mondial la Belgique domine toujours. Les Diables Rouges, avec 1 765 points au compteur, sont leaders devant l’équipe de France. Les hommes de Didier Deschamps, vainqueurs de la Moldavie (2-1) et l’Albanie (0-2) en novembre, suivent de très près, avec 1 733 unités. Le Brésil complète le podium, un peu plus loin, avec 1 712 points