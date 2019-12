Le Sénégal termine l’année 2019 en caracolant en tête de l’Afrique.

A la 20ème place au classement mondial, les camarades de Sadio Mané mènent toujours le peloton en Afrique. Le podium est complété par la Tunisie (27e mondial) et le Nigeria (31e mondial). La championne d’Afrique 2019, l’Algérie (35e mondial) est au pied du podium.

Des pas de géant

Les protégés de Aliou Cissé, vice-champions d’Afrique, n’ont pas perdu de match depuis lors. Mieux, ils ont titillé le grand Brésil en amical, avant de laminer, en éliminatoire de la Can 2021, et le Congo Brazza et l’Eswati.

Et que se passe-t-il au plan mondial ?

Au plan mondial, la Belgique, la France et le Brésil constituent le podium. Et le top 10 européen est complété par l’Angleterre, l’Uruguay, la Croatie, le Portugal, l’Espagne, l’Argentine et la Colombie.

