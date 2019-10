Les dirigeants de la FIFA ont récemment surpris tout le monde en décidant d’apporter une reforme à la coupe du monde des clubs. Cette nouvelle reforme stipule que la coupe du monde des clubs va se dérouler désormais au mois de juin. Même si l’information circulait depuis quelques mois, elle a finalement été rendue officielle. Mais cette nouvelle formule a suscité pas mal de critiques chez plusieurs amoureux du football. Parmi ces personnes, figure le sélectionneur du Togo Claude Le Roy.

Sur BBC Africa, l’entraineur français a indiqué que cette décision va tuer la Coupe d’Afrique des Nations. « La décision de la Fifa d’organiser la Coupe du Monde des Clubs au mois de juin signifie qu’ils sont en train de tuer la Coupe d’Afrique des Nations », a-t-il déclaré.

Claude Leroy a surtout évoqué les répercussions de cette nouvelle compétition sur les préparatifs des joueurs africains qui évoluent à l’étranger : « Si vous déplacez la Coupe d’Afrique des Nations en juillet, c’est pire qu’avant (en janvier-février) pour les clubs. Les joueurs vont rater les préparatifs d’avant-saison avec leurs clubs et cette partie de la saison est la plus importante pour les joueurs à cause de la nouvelle saison ».