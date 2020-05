Cette semaine, le FC Barcelone a retrouvé son centre d’entraînement. Les troupes de Quique Setién ont ainsi pu s’entraîner à nouveau, de façon individuelle cela dit, alors que la Liga espère pouvoir reprendre à la mi-juin. Clément Lenglet, le défenseur français du club catalan, en a dit un peu plus sur ce retour à l’entraînement.

« On n’a pas pu se serrer la main mais on a pu se chambrer un peu. C’était sympa de se retrouver. Mais c’est vrai que voir les joueurs avec des masques, c’est quelque chose qu’on n’a pas l’habitude de voir. On nous prend la température à la sortie de la voiture, on nous donne directement un masque, des gants avec les distances de sécurité. C’est un nouveau protocole pour nous », a expliqué le défenseur tricolore à France Info. L’ancien de l’AS Nancy et ses partenaires vont cependant devoir s’y habituer…