Auteur de 17 réalisations en 26 apparitions en Ligue 2 avant l’interruption de la saison en raison du coronavirus, Adrian Grbic (23 ans) attise les convoitises sur le marché des transferts. Le RC Lens et le Stade Brestois sont ainsi déjà passés à l’acte en soumettant une offre à Clermont, alors que d’autres écuries françaises suivent de près l’international Espoirs autrichien (19 sélections, 5 buts). Au cours d’un entretien accordé à L’Equipe ce dimanche, le buteur des Rouge et Bleu, sous contrat jusqu’en 2022, en a dit un peu plus sur son avenir.

«Si je peux rester à Clermont ? Chaque joueur veut progresser, c’est humain, je crois. On a réussi une saison formidable, si on avait pu terminer le Championnat, je pense même que nous serions en Ligue 1 ( Clermont était 5e, en position de barragiste, lors de l’interruption, à 3 points de Lens, 2e).

Maintenant, j’ai des objectifs élevés pour ma carrière : je rêve de jouer en Ligue 1, de disputer la Ligue des champions ou une Coupe du monde, alors je dois penser à ma progression», a ainsi expliqué Adrian Grbic dans les colonnes du quotidien sportif. L’été pourrait être mouvementé pour celui qui a terminé deuxième meilleur buteur de Ligue 2 en 2019-2020.