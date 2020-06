Clifford Mulenga s’est penché sur sa carrière cette semaine dans la presse zambienne. Et l’attaquant raconte comment la consommation excessive de bière l’a empêché d’atteindre son plein potentiel.

« Je pense que la chose qui a tué ma carrière a été l’alcool et je le dis avec tout l’amour que j’ai pour moi-même« , indique l’attaquant de 32 ans.

« J’ai toujours cru tellement en moi-même. J’ai toujours eu cette confiance au point où je sentais que je pouvais tout faire. Mais parfois, j’oublie et j’attrape une bouteille là où je devrais pas« , ajoute t-il.

A ses débuts, Mulenga était promis à un bel avenir. En 2007, avec l’équipe nationale U20, il termine 4è de la CAN de la catégorie et dispute la Coupe du monde. Après des performances remarquées durant cette année, il est désigné Meilleur jeune joueur africain aux Glo CAF Awards.

« Et maintenant, je m’assois et je contemple d’où je viens, ce qui a été et j’ai l’impression de m’être laisser aller« , reconnait-il. Dans les péripéties de sa carrière, Mulenga rate la CAN 2012 et le sacre des Chipolopolo. Exclu par Hervé Renard pour raisons disciplinaires. « Si je pouvais changer quelque chose à propos de Clifford Mulenga, je n’aurais pas bu autant que je l’ai fait« .

Par ailleurs, Mulenga a connu une carrière professionnelle en Afrique du Sud. Dans les clubs de University of Pretoria FC, Bidvest Wits, Mpumalanga Black Ace, Bloemfontein Celtic, Supersport United et Ajax Cape Town. Avec un passage en Suède à Örgryte Idrottssällskap.

A 32 ans, il est toujours en activité. On l’annonce la saison prochaine en division inférieure dans la nation arc-en-ciel.

Africa Top Sports

