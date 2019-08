À tout juste 22 ans, NAROU MBED a déjà tout d’un grand ! Peu de temps après sa défaite en finale Édition 6 du Flow ‘up le 12 janvier dernier, Narou dévoilait ‘’YANDOR”, son tout premier single qui fait la différence.

Entre lui et les autres . Une chanson qui sensibilisent et éduquent , les jeunes.

Certains attendez de lui une clache comme le début des autres ,Narou préfére parler aux jeunes de ce réveillés.

Après des semaines et des semaines de répétitions dans les studios les plus prestigieux de la capitale, le jeune chanteur s’envole pour afin de tourner son premier clip. Il est désormais temps pour nous d’admirer le résultat. « J’espère qu’il va vous plaire, je vous laisse le découvrir… »

