Clip Officiel- Mbathio Ndiaye «Damala nop ci peet »

Le mbalax (terme d’origine wolof) est un rythme musical sénégalais. C’est sans doute la musique la plus populaire du Sénégal, basée sur les percussions dont le tama et le sabar.

Sur cette vidéo, on peut découvrir, la chanteuse Sénégalaise Mbathio Ndiaye dans son nouveau clip «Damala nop ci peet».

