Une histoire de fidélité ! Le capitaine du Club Africain Wissem Ben Yahia prolonge son contrat qui le lie à la formation Clubiste.

Les dirigeants du Club Africain ont réussi aujourd’hui à prolonger le contrat de l’un des joueurs cadres de l’équipe première. Après avoir trouvé un terrain d’entente avec le vice-président, Hamza Oueslati, le maître à jouer Clubiste a renouvelé son contrat pour une seule saison. Wissem Ben Yahia sera ainsi lié à la formation clubiste jusqu’au mois de juin 2021. Le “Golden Boy” réalise une saison plus que séduisante, sous les couleurs Rouge et Blanc, où il est le pilier du milieu de Lassaad Dridi. Il a inscrit 3 buts et délivré 5 passes décisives dans 18 matchs disputés.

Les dirigeants du Club Africain travaillent actuellement sur le dossier de la reconduction des contrats d’autres joueurs importants de l’équipe, à l’instar de Bilel Khefifi, Wajdi Sahli et Yassine Chammakhi.

Africa Top Sports

