A quelques mois de la fin de son mandat à la tête du Comité national de gestion (CNG) de la lutte, le président Alioune Sarr a mis à profit son passage au forum de l’association nationale de la presse sportive (ANPS ) pour faire le point sur la lutte sénégalaise.

Le président en fin de mandat a dirigé le CNG pendant 25 ans. Par rapport à son avenir à la tête de la structure, il sous entend que le dernier mot revient au ministre des Sports Matar Ba.

« Prions pour que Dieu nous donne santé et vie, qu’il nous permette de combattre cette pandémie sans trop de dégâts. Ensuite, nous verrons la proposition du ministre des sports et du comité exécutif. Je lance un appel à tous les acteurs de lutte à mettre en avant l’intérêt de la lutte. Ceci passe par les écuries et écoles de lutte très fortes. Je rappelle que l’organisation du CNG met en avant les structures. Je vois certains lutteurs se mettre à la place des managers pour signer des combats. Les managers sont les seuls interlocuteurs du CNG. Donc, respectons le parallélisme des formes si nous voulons avoir une collaboration saine ».

wiwsport.com

wiwsport

