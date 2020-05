Alioune Sarr, le président du Comité national de gestion (CNG) de la lutte, a déclaré dimanche qu’il n’envisageait pas de démissionner de ce poste, malgré les nombreuses critiques dont il est l’objet.

‘’Tant que l’autorité (le ministère des Sports) me fera confiance, je répondrais toujours présent’’, a soutenu M. Sarr, invité de l’émission Grand Jury de la radio privée RFM.

« J’ai une mission pour mon pays qui m’a été confiée et qui a démarré en mars 1994 sous les regards de beaucoup de ministres. C’est une mission. Et personne ne peut m’empêcher de le faire, je dis bien personne. Pour ma démission tout reste entre les mains de Dieu puisque je suis un croyant, je n’ai pas d’intérêt personnel à gagner dans la lutte. J’ai confiance en Dieu c’est lui qui décide de tout.

On me tue mais on ne me déshonore pas. J’ai une mission et je pense que j’ai les moyens physiques et forces mentales pour faire le travail. Le jour où Dieu décidera que ma mission se terminera je le ferai » a déclaré Alioune Sarr dont la démission est réclamée par une grande partie des acteurs de la lutte.

avec APS et Lutte TV

wiwsport

