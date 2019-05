Co-meilleur Buteur : Yaya Touré « Je ne le cache pas. Sadio Mané est mon préféré »

Yaya Touré était consultant sur la chaîne Sky Sport lors de la consécration de Manchester City dimanche à Brigthon.

Interrogé par Canal+, l’ancien capitaine de la Côte d’Ivoire a rendu un vibrant hommage à Sadio Mané pour sa brillante saison couronnée par le soulier d’Or.

« Je ne le cache pas. Sadio Mané est mon préféré. J’aime vraiment le voir jouer et j’aurais voulu jouer avec lui et ça me plait encore de jouer avec lui. C’est un joueur qui me donne de l’émotion par ses déplacements, ses dribbles, son intelligence du jeu, lit-on sur Galsen foot.

L’ancien joueur de Manchester City est par ailleurs revenu sur la rumeur de sa retraite, Yaya toure assure qu’il est toujours pret à jouer.

wiwsport.com