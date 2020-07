Le combat entre Ama Baldé et Modou Lô devait normalement se tenir cette saison, mais malheureusement il aura finalement lieu la saison prochaine pour plusieurs raisons. Et d’après le coach Allouche, l’actuel Roi des arènes est plus fort en boxe que son adversaire. D’ailleurs, ils sont nombreux les techniciens qui ont confirmé ces propos.

“On l’a vu sur le combat contre Eumeu Sène. l’uppercut ça été net et précis”, a-t-il laissé entendre dans dans un entretien accordé à Lutte TV et exploité par Senego.

Toutefois, l’ancien champion de boxe thaïlandaise avertit Modou Lô par rapport à la stratégie du lutteur de Pikine. “Ce qui est intéressant dans la tactique et la stratégie, là c’est ce que Ama Baldé a mis en avant. Mais une stratégie ça se change. Donc il peut faire croire qu’il va faire ça et changer au dernier moment”, indique-t-il.

