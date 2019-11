Rebondissement dans les saisies record de cocaïne au large de Dakar. L’Espagne arrête deux Néerlandais de l’équipage.

Un capitaine et un membre de l’équipage d’un bateau néerlandais sont actuellement interrogés par les services de détection et de répression en matière de drogues (DLEAG). Ils sont soupçonnés de faire partie des cinq personnes arrêtées au Sénégal et en Espagne concernant d’importantes saisies de grandes quantités de cocaïne

Saisies importantes

En effet, la semaine dernière, 1,2 tonne de cocaïne et 1 tonne de drogue ont été saisies respectivement en Espagne et au Sénégal, grâce aux informations que le DLEAG a partagées avec son homologue, dans la lutte mondiale contre le trafic transfrontalier de drogues, a déclaré lundi un agent des services de détection et de répression en matière de drogues au Réseau Fatu.

Ressortissant néerlandais

Coordonnées par le Centre d’opérations d’analyse maritime de Lisbonne, les opérations ont conduit à la saisie d’un bateau appartenant à un ressortissant néerlandais et l’embarcation est actuellement arraisonné au Commandement naval à Banjul, a ajouté le responsable, relayé par fatunetwork.net, visité mardi par Senego.

Gambie comme chute

Le propriétaire du bateau, soupçonné d’être l’organisateur de l’important trafic de drogue, se trouverait en Gambie, il y a trois semaines.

Aucune cocaïne n’aurait été trouvée dans le bateau après sa fouille par le DLEAG et la marine, mais le capitaine et un membre d’équipage sont actuellement interrogés par le DLEAG.