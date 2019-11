La terrasse du Pullman Teranga Dakar a accompagné le coucher du soleil du 18 novembre par une exposition Coeur De Lion offert par le Groupe SEABOARD et sa filiale Sénégalaise les Grands Moulins de Dakar.

Il n’était pas étonnant d’y voir une formidable présence de la crème des industriels du pays, mais aussi des représentants de centrales syndicales nationales, des financiers de Dakar, de plusieurs hommes d’affaires, des groupements professionnels influents (AMCHAM, SPIS) mais aussi des associations sportives (GENERATION FOOT), d’accompagnement sociale (MARIE STOPPES, ESC SANS FRONTIERE, diverses pouponnières) et lutte contre les exclusions (ASEDEME, ABOYA) Un collectif impressionnant venu visiter l’exposition offert au Centre Aminata MBAYE pour soutenir l’insertion des enfants handicapés et lancer un appel au soutien des femmes séropositives et orphelins du VIH.

C’est de cette manière que le puissant Groupe américain SEABOARD a trouvé un moyen d’annoncer son amour pour Dakar de la voix de son Vice President Monsieur RALPH MOSS en présence de la Présidente du Haut Conseil du Dialogue Social Madame Innocence NTAP NDIAYE de son excellence Monsieur l’Ambassadeur des USA Dr. Tulinabo S. Mushingi et des représentants gouvernementaux de l’Industrie et du Commerce Intérieur. Cette démarche est sans appel et confirme de plus en plus les intentions de positionnement stratégique du groupe au Sénégal. Au delà des intentions, c’est la méthode fédératrice autour des causes humanitaires et sociétales qui séduit petit à petit le milieu Dakarois.

L’Exposition a été réalisée par Fama DIOUF (FDIOUF PHOTOGRAPHY STUDIO).