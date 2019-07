Coïncidence : les lions arrivent au stade en même temps que leurs supporters

Une belle coïncidence au stade international du Caire, où le Sénégal dispute, ce vendredi (coup d’envoi à 19h GMT), son huitième de finale de la CAN 2019, face à l’Ouganda. Les Lions sont arrivés à l’instant au stade et ils sont arrivés exactement au moment où les supporters regroupés entre 12e Gaïndé et Allez Casa regagnaient leur tribune. Une arrivée très bruyante, tout en musique, avec une magnifique ambiance. Le ton est donné ! Ambiance…

