La famille Pouye a bouclé samedi dernier un mois 15 jours dans la rue. Expulsés, les membres de cette famille passent la nuit à la belle étoile depuis le 06 mars . Une situation survenue après une ordonnance judiciaire.

Préoccupés par cette situation déplorable, les Sénégalais avant tous, les sites en ligne et les influenceurs ont initié une collecte de fonds ayant pour but de venir en aide cette famille. Lancée depuis 48 heures, les Sénégalais et la diaspora ont répondu à l’appel. A ce jour du 20 avril 2020, les montants suivants ont été collectés :

1075 Euros actuellement SUR LEETCHI

238.000 Fcfa via orange money

47 dollars sur Paypal

25 585 CFA via wari

Total : 988 000

PUBLICITÉ

Vous pouvez continuer à soutenir cette famille en cliquant ICI ou par :

ORANGE MONEY : 77 155 55 44 (Aliou Top, président de L’ANPELS)

PAYPAL : https://www.paypal.me/sunubuzz (Amadou Fall ‘Whatsapp: +212771870453’)

Nous appelons tous les sénégalais à participer à cette action qui permettra à la famille POUYE de trouver un logement, le temps de trouver une solution pérenne.