Youssou Ndour recevra le prix Sea of Music 2020. Le conseil municipal de Carthagène décernera le prix de son festival le lundi 20 juillet à la superstar de la musique sénégalaise et africaine.

You distingué

Le Sénégal à l’honneur. Le prix Sea of Music 2020 sera décerné à Youssou Ndour, l’une des personnes les plus influentes du monde africain. Ce sera la sixième représentation du musicien sénégalais au festival de Carthagène.

Une icône pour son engagement

En selon le site cadenaser.com, visité par Senego, le Roi du Mbalax est une icône pour son engagement dans les affaires sociales et culturelles, capable de combiner tradition et modernité dans sa musique, et un combattant infatigable contre les préjugés sur le continent africain.

You , le musicien qui a le plus contribué au développement du Mbalax, donnera un concert commémoratif le même jour au festival.

Les musiciens déjà distingués

Le prix Sea of Music 2020 que Youssou N’dour recevra cette année a déjà été décerné, dans d’autres éditions, à Salif Keïta, Totó la Momposina, Oumou Sangaré, Susana Baca, Cheick Lô, Pablo Milanés, Omara Portuondo et Gino Paoli.