Les cas d’infection au coronavirus explosent au Sénégal. Une situation qui a provoqué une véritable pression sur les hôpitaux. Ces derniers ont même atteints un seuil de saturation selon Massamba Diop,vice PCA de l’hôpital Idrissa Pouye de Grand-Yoff, “les hôpitaux chargés de la prise en charge du coronavirus sont suffisamment équipés. Mais ce qui pose problème, c’est le réel besoin. Tout dépend du flux des malades. Si jusqu’à présent, on parvient à gérer les malades en termes de capacité d’accueil, de moyens de prise en charge, il est évident qu’aujourd’hui, les hôpitaux ont atteint un certain seuil de saturation. On est obligé, pour certains malades, de les mettre en confinement dans des structures hôtelières. Ça suppose que l’on priorise les cas qui sont asymptomatiques ou qui sont, précocement, diagnostiqués, qu’on puisse les mettre ailleurs en attendant. Tout le monde est dépassé par cette pandémie”, a affirmé Massamba Diop sur iradio.