Le 4 avril 2020, les amateurs devaient suivre la confrontation Coly Faye 2 de Thiaroye-sur-mer et Général de Fass. Un combat emporté par la pandémie de coronavirus. Et il faudra patienter jusqu’à la prochaine saison pour assister au règlement de comptes entre ces deux jeunes espoirs de la lutte. Un combat que Général doit préparer dans le plus grand sérieux puisque Coly Faye 2 l’attend de pied ferme.

Lutte TV

