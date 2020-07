Sunu Lamb a tendu son micro à Gaston Mbengue par souci d’équilibre. Le Don King rassure qu’il n’y a pas de problème avec le combat Gris Bordeaux-Balla Gaye 2.

Et précise : »Je n’ai de problème avec aucun de ces lutteurs que j’ai engagés. Je préfère que vous citez les noms de l’entourage de ces lutteurs en question. Maintenant, puisque qu’ils ne sont pas prêts à parler à visage découvert, je ne peux leur répondre. Je sais que mes combats sont scellés et ce je sais ce que dis. Peut-être qu’ils veulent que je leur augmente quelque chose. Comme on est en période de Tabaski, on peut comprendre. Ils peuvent venir me voir sagement et me dire qu’ils ont besoin de l’argent pour faire face à certains de leurs besoins immédiats.

Dans ce cas alors, je peux leur remettre encore un montant de 5 à 10 millions. Gris Bordeaux ne le dira pas qu’il n’a reçu aucun sou. Il a déjà empoché un montant financier. Balla Gaye 2, à travers Aziz Ndiaye, a reçu une part de son avance. J’attends quelque chose pour réagir encore. Je suis un homme de parole. Je ne dis rien que je ne peux pas respecter. Peut-être avant la Tabaski, ils recevront un autre montant ».

