Le chargé des intérêts sportifs de Gris Bordeaux réagit au projet de Gaston Mbengue de mettre en opposition dans l’enceinte le leader de l’écurie Fass et Sa Thiès de l’école de lutte Double Less. Khalifa Dia écarte avec diplomatie le frère de Balla Gaye 2. Argument à l’appui, ce cadre de Fass démonte ce combat pièce par pièce : «j’entends parler du combat Gris Bordeaux et Sa Thiès. Ce combat n’a aucune logique sportive. Il faut le reconnaître. Loin d’être dans une dynamique de refuser de croiser un espoir sans raison, Gris Bordeaux ne peut pas prendre n’importe quel combat sans fondement sportif. Il y’a beaucoup de choses qui entravent ce combat. D’abord, Gris Bordeaux avait croisé Balla Gaye 2. Ce combat mérite amplement une clarification. Tous les gens qui m’ont appelé pour se prononcer sur cette actualité sont dans cette conviction. Balla Gaye 2 est l’adversaire crédible de Gris Bordeaux. Désolé de le dire mais ce n’est pas Sa Thiès. Ce n’est pas dans nos prévisions. Sa Thiès a raison de dire que si Gris Bordeaux refus&ait ce combat, il serait d’accord. Le combat que tout le monde attend, c’est Gris Bordeaux / Balla Gaye 2 ou avec un autre ténor. Sa Thiès n’est pas dans c »et ordre d’idées». Précise t-il.

