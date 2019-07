Combat Royal – La Réaction étourdissante de Maman «Un Café Avec: « Ndam Modou Lô bi dafa… »

La victoire de Modou Lô sur Eumeu Sène a ravi Maman de la série « Café avec… ». Proche du Roc des Parcelles, l’actrice a exprimé sa joie aux micros de nos confrères de Dakarbuzz.

Soutien

Maman a toujours prêté main forte à Modou Lô dans tous ces combats. Du début à la fin, l’actrice participe aux préparatifs du lutteur parcellois. On se rappelle le combat de Modou Lô contre Balla Gaye 2 où elle distribuait des fruits dans les rues des Parcelles Assainies.

Encouragement

Malheureusement, Modou Lô a durement perdu ce combat. Confiante, l’actrice avait encouragé son lutteur dans son compte Instagram : « Nul n’est à l’épreuve de la volonté divine, l’échec est une forme d’apprentissage, on tombe certes mais, on ne s’en relève que meilleur et réfléchis. Nous ne pouvons qu’accepter la décision divine… »

Félicitations

Déterminée, elle a encore mouillé son tee-shirt pour soutenir le lutteur qui affrontait Eumeu Sène. Heureuse de la victoire de Modou Lô, Maman a exprimé sa joie après le combat : « On est fier de cette victoire qui permet de remporter la couronne. Actuellement, Parcelles ne dort pas et les fans sont contents ».