Combien de chance de retrouver Diary Sow ? Les chiffres officiels du ministère français de l’Intérieur

Depuis le 4 janvier dernier, Diary Sow, à Paris pour ses études, a disparu. Malgré la mobilisation des Sénégalais et l’enquête ouverte par la police française, c’est le flou et le mystère total autour de la disparition de celle quia été nommé meilleure élève du Sénégal à deux reprises. Pendant que ses parents et les Sénégalais prient pour qu’on retrouvent saine et sauve, les chiffres du ministère français de l’Intérieur donne de l’espoir.

En effet, d’après les chiffres officiels du ministère actuellement dirigé par Gérald Darmanin, environ 40 000 personnes disparaissent chaque année en France. Mais 30 000 d’entre elles sont retrouvées et seulement 10 000 ne le sont pas. Ce qui veut dire que 80% des personnes disparues seront retrouvées. Ce qui donne une lueur d’espoir aux Sénégalais, qui prient fortement pour que Diary Sow soit retrouvé en bon état.