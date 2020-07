02 juillet 1990 – 02 juillet 2020, voilà 30 ans déjà que nous quittait Serigne Abass Sall, un homme religieux multidimensionnel qui a, toute sa vie durant, servi la bonne cause. Pour le 30ème anniversaire de son rappel à Dieu, une journée de prières a été organisée en sa faveur. L’occasion a été saisie par sa descendance pour magnifier les qualités du saint homme.

Né au mois de juin 1909 à Nguick, village du Njambur situé à 4km à l’ouest de Sakal, Serigne Abass Sall est un descendant des Sall de Guédé du Fouta Toro. Il est le septième enfant de Mayoro Sall, fils de Fama Aïcha Niang et de Goumba Farma Sall.

Dès son enfance, le jeune Abass était sous l’encadrement de ses parents qui s’adonnèrent tôt à sa formation spirituelle. Son père l’initia au Coran et aux travaux champêtres.

À la veille de sa mort, Mame Mayoro Sall lui conseilla d’aller parachever et parfaire ses humanités dans tous les endroits où sa quête de connaissance l’amènera.

Cette ultime recommandation semble être à l’origine de la constance de l’intéressé dans la quête du savoir islamique et son acharnement dans les études théologiques, juridiques, scientifiques, littéraires. Agriculteur de profession, Serigne Abass Sall a aussi été un marchand. Ascète atypique, il partageait son temps entre la recherche et l’écriture, les devoirs religieux et les travaux champêtres. Il était un musulman, sunnite, malikite, tidjanite…