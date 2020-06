[DIAPORAMA] Il est primordial de protéger ses yeux du soleil en choisissant des verres et une monture adaptées à nos activités. Certes, l’opticien est là pour nous aider à faire le bon choix, mais voici déjà quelques conseils.

Si le cristallin et la cornée assurent déjà une filtration naturelle, le port de lunettes de soleil évite l’éblouissement et protège aussi de dangers invisibles à l’œil nu : les ultra-violets et la lumière bleue. Par ailleurs, les verres préservent des agressions physiques que sont le vent, le sable, la poussière, les pollens…

La cornée, qui est située à la surface des yeux, absorbe une partie des UV reçus et protège ainsi le cristallin et la rétine. Mais une exposition trop forte peut provoquer une kératite, ulcération de la cornée qui provoque une sensation de brûlure et de sable dans les yeux. Plus rare mais très douloureuse, l’ophtalmie est un véritable « coup de soleil « causé par une très forte exposition. Le risque est majeur en montagne.

Derrière la cornée et l’iris (qui donne la couleur) se trouve le cristallin. Particulièrement sensible, il absorbe également une grande partie des UV. Plus vos yeux seront exposés, plus le cristallin vieillira rapidement et deviendra plus opaque. C’est la cataracte, assez fréquente après 65 ans.

Enfin, la rétine, qui couvre le fond de l’œil, est la plus sensible aux UV. Après 50 ans peut apparaître la déficience visuelle la plus répandue : la dégénérescence maculaire liée à l’âge.

Quelle monture choisir pour les lunettes de soleil ?

Selon l’usage voulu – à la ville ou la mer, pour le sport ou le tourisme -, on ne choisit pas les mêmes montures.

Pour les plus sportifs : des lunettes ultra résistantes et légères. Le titane, la fibre de carbone et le nylon sont à la fois légers, solides, flexibles et conçus pour une utilisation à long terme. Pour les montures mode : L'acétate de cellulose, d'origine naturelle et permettant une grande variété de formes et coloris, est utilisé par les marques de luxe. Le bois, éco-friendly, est très tendance depuis plusieurs années. Le plastique est le plus commun. Il en existe dans une très grande variété de couleurs et de motifs. Ce sont les lunettes de soleil les moins chères, mais leur durée de vie s'en ressent.

Préférez l’achat chez un opticien ou dans un magasin de sport plutôt qu’en grande surface. Vous aurez alors le choix entre des paires de lunettes de créateur, pour laquelle vous paierez le travail du design, mais également la marque (Chanel, Dior, Tom Ford, Ray Ban… ), et celles d’un fabricant spécialiste qui met l’accent sur la technicité, la qualité des matériaux, la recherche de la performance mais aussi de l’esthétique (Vuarnet, Bollé, Oakley, Carrera…).

Pour le choix du matériau, de la couleur des verres et de l’indice d’ensoleillement, on vous dit tout dans le diaporama ci-dessus.

