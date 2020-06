Pour mettre en valeur vos corps et vos formes sur la plage, voici les conseils à suivre pour choisir le parfait maillot de bain. Quel modèle privilégier selon votre morphologie ? On vous aide à vous jeter à l’eau !

Quel maillot choisir quand on a pas de poitrine ? Comment cacher ses complexes en une bonne séance shopping ? Comment être simplement bien dans son corps sur la plage ou autour de la piscine durant cet été 2020 ? Voici toutes les clés pour miser sur le meilleur maillot de bain pour chaque morphologie.

Cette morphologie vous concerne si votre corps peut être assimilé à un triangle. C’est à dire, si vos hanches sont plus larges que vos épaules. Pour cette silhouette à la Kim Kardashian ou Jennifer Lopez, vous allez, misez plutôt sur un deux pièces. En effet, le maillot de bain une pièce aura tendance à rapetisser, sauf s’il est très échancré.

Mais quel deux pièces choisir par rapport à votre morphologie en A ? Deux solutions : si vous souhaitez mettre en valeur vos hanches, misez sur un bikini à nouer sur le côté. Parfait pour révéler vos courbes de bomba Latina. Si, au contraire, vous préférez faire oublier ces formes, optez pour un combo haut à volants ou col Bardot, pour attirer le regard sur la poitrine, et une culotte taille haute.

Il est important de rappeler qu’il n’y a pas de corps parfait. Mais si votre petit ventre vous empêche d’être en maillot tout l’été, il faut trouver une solution ! Logiquement, le maillot de bain une pièce devrait se faire une place de choix dans votre dressing. Bonne nouvelle, il est devenu ces dernières années un vrai accessoire trendy. Chez Daiva ou chez Albertine, il est le must-have à shopper. Imprimé ou uni, tout est permis tant que vous ne craquez pas pour des rayures verticales ou des volants, qui ne feront qu’accentuer votre complexe ! Si vous préférez tout de même un modèle avec moins de tissu, il est recommandé de se concentrer sur les formes de maillot taille haute à effet galbant.

Trouver le parfait maillot de bain pour cacher les rondeurs n’est pas forcément évident ! Votre silhouette à la Ashley Graham avec fesses rebondies, cuisses généreuses et poignées d’amour mérite de trouver le “perfect match” estival. Contrairement à ce que l’on voit le plus souvent, le maillot idéal pour femme ronde est le deux pièces. Pour cette saison, on mise sur une combinaison culotte taille haute (ou simplement large sur les hanches) et brassière façon 60’s. Ysé parmi d’autres enseignes propose un modèle avec boutons qui sera idéal. Et surtout, c’est le moment d’oser la couleur. Vos formes ne doivent pas vous forcer à ne porter que du noir. Vous aimez le bleu ou le orange ? Arborez-les sur la plage !

Si votre morphologie est plutôt en 8, c’est à dire que votre taille est fine mais que vous avez des hanches, vous pouvez vous permettre encore plus d’excentricités. Modèle asymétrique, culotte taille haute MAIS échancrée, une pièce coloré… de nombreux modèles vous mettront en valeur. A éviter ? Les culottes à volants qui ont tendance à élargir encore la silhouette et les shorty qui vont plutôt tasser qu’affiner…

En plus de chercher un modèle stylé, les fortes poitrines souhaitent également trouver un maillot de bain avec un bon maintien. Encore une fois, deux alternatives sont possibles. Si vous voulez minimiser votre forte poitrine, le maillot de bain une pièce avec décolleté en V sera parfait à condition qu’il ait des larges bretelles. Il est aussi possible d’opter pour une brassière bandeau plus couvrante. Si, au contraire, vous assumez votre poitrine généreuse et voulez la montrer : le maillot de bain deux pièces avec armature sera votre allié ! Les bonnes adresses shopping pour vous ? PrimaDonna ou encore Chantelle !

Votre bonnet ne dépasse pas le B, l’objectif est donc ici de rendre votre silhouette sexy. Pour cela, les silhouettes les plus fines se tourneront vers les modèles les plus féminins. Volants pour donner du volume, rayure pour l’effet “zoom” ou même soutien-gorge rembourré pour les plus complexées. Et si vous adorez vos petits seins comme ils sont, la bonne nouvelle est que le maillot bikini le plus tendance du moment vous ira parfaitement (rendez-vous sur Nastygal ou Girls in Paris pour en trouver). En effet, sa forme triangle en haut sera aussi pratique que girly.