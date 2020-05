Un bon autobronzant pour le visage permet de se faire rapidement une bonne mine naturelle. Mais attention, le résultat est d’autant plus réussi que le produit est bien appliqué… Nos conseils.

Afficher une bonne mine au naturel avec un autobronzant c’est possible, à condition de savoir reconnaître le soin qui vous correspond. Parmi les bons critères de choix:

Un autobronzant visage colore la peau

Généralement d’origine végétale (betterave, blé), la DHA (dihydroxyacétone) est un sucre qui en s’oxydant dans les couches supérieures de l’épiderme, donne une teinte brune qui colore artificiellement la peau. Cette DHA est parfois associée à de la mélanine naturelle, extraite de plantes, dont les pigments permettent d’obtenir une coloration immédiate de l’épiderme tout en accélérant le processus de coloration de la DHA.

Il hydrate l’épiderme

Des actifs hydratants classiques, comme la glycérine ou l’acide hyaluronique, apportent l’hydratation nécessaire au processus d’oxydation qui nécessite de l’eau. Elle permet aussi de contrebalancer les effets desséchants de la molécule de DHA. Le résultat final sera d’autant plus homogène et durable.

Il donne un vrai hâle

Certains autobronzants contiennent en plus des activateurs de bronzage. Ce sont des complexes végétaux (huile, extraits de plante) qui stimulent la montée de la mélanine naturelle et assurent sa répartition homogène à la surface de la peau, sans exposition au soleil. Dopé par le pigment cutané, le résultat autobronzant est encore plus naturel. Mais, rappelons-le, un autobronzant ne protège pas des méfaits du soleil !

Il illumine le teint

Qu’il soit artificiel ou naturel, le bronzage peut avoir tendance à griser la mine notamment lorsque le hâle est foncé. C’est pourquoi sont ajoutés à la composition de l’autobronzant, des poudres et des pigments soft focus, qui ont pour mission de booster la luminosité du teint. Le hâle obtenu est du coup plus lumineux et rayonnant.

Une crème ou un sérum autobronzant permettent une application facile et uniformesur le visage. L’application d’un même produit peut donner de légères différences de teinte selon la peau. Cela est dû à sa composition en acides aminés. C’est pourquoi, il est toujours recommandé d’appliquer un autobronzant de manière progressive.

Comment appliquer votre autobronzant visage ?

Quelques jours avant, pensez à exfolier l’épiderme avec un gommage doux. Puis, faites un masque nourrissant et hydratant. Appliquez-le à petite dose plusieurs jours de suite. Ou mélangez-le à votre crème hydratante pour parvenir à un résultat fondu et plus naturel.

Comment le faire durer ?

Renouvelez l’application tous les deux ou trois jours la première semaine. Puis, une fois par semaine. N’oubliez pas de réaliser un gommage doux la veille de chaque application. Continuez à hydrater quotidiennement la peau.

