Ces adolescents peuvent expliquer pourquoi le meeting de Donald Trump à Tulsa était bien plus vide que prévu. INTERNATIONAL – Plus d’un million de personnes étaient annoncées au premier meeting de réélection de Donald Trump. Mais à Tulsa, en Oklahoma, force était de constater qu’un gros nombre étonnant de sièges était vide… Le président américain aurait-il gonflé les chiffres des réservations? Sur les réseaux sociaux, l’explication pourrait être différente…

Des vidéos de nombreux utilisateurs de TikTok, un réseau social des 15-20 destiné à la danse et à la musique initialement, mais en passe de se politiser, donnent en effet une autre version. Sur de courtes vidéos de plus en plus nombreuses à mesure que la date du meeting approchait, des adolescents ont ainsi appelé à réserver des tickets… Et à ne pas s’y rendre, comme vous pouvez le voir dans la vidéo en tête d’article.

« Oh mon Dieu! J’ai réservé des tickets pour le meeting de Donald Trump! Je suis tellement excitée… De ne pas y aller! » déclare ainsi une jeune fille. Avant d’expliquer le déroulé de l’opération: « Allez-y, enregistrez-vous, réservez tous les sièges, mais n’y allez pas, parce qu’on emmerde ce type! ».

Avant de se répandre, l’idée est venue d’une internaute pourtant d’un autre âge. C’est Mary Jo Laupp, une grand-mère de 51 ans qui semble avoir mené la charge sur TikTok une grosse semaine avant le meeting. « Tous ceux d’entre nous qui veulent voir cet auditorium de 19.000 places à peine rempli ou complètement vide vont réserver des billets maintenant et le laisser debout là-bas sur la scène », a-t-elle soufflé à ses 1000 abonnés.

La femme aux cheveux blancs qui a également déclaré avoir travaillé à la campagne de Pete Buttigieg (candidat malheureux pour l’investiture démocrate) dans l’Iowa l’automne dernier a expliqué à CNN qu’elle avait été bouleversée par l’annonce initiale de Trump. Il prévoyait en effet organiser son meeting le 19 juin au départ, jour spécial aux États-Unis, car marquant la fin de l’esclavage au Texas. Ce qui avait déclenché un tollé chez les manifestants anti-racistes.