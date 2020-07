A force d’entretenir des relations sexuelles coupables avec la fille âgée de 14 ans de sa colocataire, El hadji S. H. a fini par mettre en enceinte la demoiselle, qui est élève en classe de Cm2. L’adolescent profitait en effet de l’absence de la maman de la gamine de la maison pour des raisons professionnelles pour la contraindre à coucher avec lui.

Après le décès de son mari, la maman de la fille trouve un emploi dans une société au centre-ville de Dakar et s’y rend tous les jours au petit matin pour ne retourner à la maison que le soir. Elle confie ses enfants à sa fille aînée Anta D, qui s’occupe de ces derniers et des tâches ménagères dans la concession en location, où la mère de famille veuve vit en cohabitation avec les parents du jeune garçon El hadji S. H, âgé de 14 ans. Un jour, le jeune garçon guette le départ au boulot de la mère de la mineure et rejoint celle-ci sur la terrasse de la maison où la demoiselle se rend pour sécher au soleil ses habits sur les cordes à linge. Il surprend alors par-derrière la fille, se rue sur elle et tente de l’envoyer au sol.

Le garçon guette l’absence de la mère et attaque la fille sur la terrasse

Intriguée, l’adolescente se retourne et tente de repousser les assauts de l’adolescent. Mais, ce dernier resserre l’étau autour d’elle, lui impose sa force physique et abuse d’elle. Il se rhabille, abandonne la gamine sur les lieux et dévale à toutes jambes l’escalier d’accès à la terrasse avant de disparaitre dans la nature. La demoiselle refait ses vêtements, se garde de le dénoncer à sa mère et continue de vaquer tranquillement à ses occupations dans la maison.

La fille ne dénonce pas son «bourreau» qui prend goût et récidive

Ragaillardi par le silence de la fille, El hadji récidive à plusieurs reprises dans des endroits différents de la maison. En effet, il planifie un autre coup au courant du mois de mai en envoyant le frère cadet de la gamine à la boutique du coin pour se retrouver seul dans la maison avec la fille. Il profite de l’absence du garçon, fait irruption dans la chambre de la mère de la fille, lui saute dessus à nouveau, la plaque dans le lit et entretient des relations sexuelles avec elle. Il répète son coup à quatre reprises et toujours dans des circonstances pareilles.

La mère apprend la grossesse et hurle de stupeur

Au fil du temps, l’écolière en classe de Cm2 tombe enceinte sans le savoir et continue de garder le silence. Mais, vu qu’elle tombe souvent malade, la maman soupçonne des pathologies bénignes et conduit cette dernière au centre sanitaire pour un examen. Mais au cours de l’examen, le médecin découvre l’état évolutif de grossesse de deux mois de l’adolescente et alerte sa maman. Qui peine à y croire et reste bouche bée. Elle pique une crise d’hystérie dans la structure sanitaire et presse de questions son enfant sur l’identité de l’auteur de sa grossesse. Celle-ci craque, fond en larmes et balance le jeune El hadji.

El hadji parle de provocation et dit avoir violé aussi deux copines de la victime

La maman de la fille saisit d’une lettre plainte la police de Guinaw-rail, qui convoque le jeune garçon et l’’interroge. El hadji reconnait les faits et parle de quatre rapports sexuels au lieu de trois comme le soutient la demoiselle. Mieux, il indique avoir même eu à coucher avec l’écolière devant ses deux copines avec qui d’ailleurs, il a entretenu aussi des relations sexuelles. Il brandit toutefois l’excuse de provocation de la part de sa colocataire Anta qui, selon lui, a été consentante toutes les fois qu’ils ont eu à coucher ensemble. Il affirme ensuite être des amants.

La fille crie au viol répété, ses deux copines examinées : l’une encore vierge, l’autre pas

De son côté, la victime botte en touche toutes les allégations du mis en cause et crie au viol répété. Les deux copines de la fille ont été aussi auditionnées par les enquêteurs pour vérifier la véracité des propos du jeune chaud lapin. Ces dernières ont démenti le mis en cause avec vigueur et déclarent n’avoir jamais couché avec lui. Mais, pour y voir clair, les flics ordonnent un examen gynécologique pour les deux filles, dont l’une seule garde encore sa virginité.

Le mis en cause a été déféré au parquet de Pikine puis placé sous mandat de dépôt pour viol commis sur mineure suivi de grossesse évolutive de deux mois.

