Maladie infectieuse, contagieuse, caractérisée par de la fièvre, un abattement général et des symptômes tels que rhume, bronchite, etc.

Qu’est-ce que la grippe saisonnière?

La grippe saisonnière (appelée «grippe» tout simplement) est le plus souvent due à des virus grippaux de type A ou B. Les symptômes en sont une fièvre d’apparition brutale, une toux (sèche d’ordinaire), des céphalées, des douleurs musculaires et articulaires, une irritation de la gorge et une rhinorrhée. La toux peut être sévère et se prolonger pendant 2 semaines ou plus.

Dans la plupart des cas, la fièvre et les autres symptômes disparaissent au bout d’une semaine sans intervention d’un médecin. Néanmoins, la grippe peut prendre des formes graves ou entraîner la mort dans certains groupes à risque.

PUBLICITÉ

Les épidémies saisonnières surviennent principalement pendant l’hiver, d’octobre à mars dans l’hémisphère Nord et d’avril à septembre dans l’hémisphère Sud. Dans les pays tropicaux ou subtropicaux, la grippe saisonnière peut se produire toute l’année.

Comment éviter d’attraper la grippe?

Le meilleur moyen pour éviter d’attraper la grippe est de se faire vacciner tous les ans. Les virus grippaux évoluent en permanence et, deux fois par an, l’OMS publie des recommandations pour mettre à jour la composition des vaccins. Pour la saison grippale 2016-2017 dans l’hémisphère Nord, la formulation du vaccin a été réactualisée en février 2016 pour contenir deux virus de type A (H1N1 et H3N2) et un virus de type B.

PUBLICITÉ

L’OMS préconise la vaccination annuelle pour les groupes à haut risque, parmi lesquels les personnels de santé. Dans l’idéal, on doit se faire vacciner juste avant le début de la saison grippale pour que la couverture soit le plus efficace possible, mais la vaccination, quel que soit le moment où on la fait pendant la saison, permet toujours d’éviter des infections grippales.

PUBLICITÉ

Faites-vous vacciner contre la grippe si vous faites partie des personnes à risque ou si vous travaillez dans le milieu médical(pour éviter de contaminer les malades). Lavez-vous les mains régulièrement à l’eauet au savon ou avec une solution hydro alcoolique.