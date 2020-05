Et si déménager était une partie de plaisir ? Fini le casse-tête des devis, des assurances et de la paperasse. Telle est la promesse de nouveaux acteurs du déménagement en ligne. Nextories, leader du secteur, propose aux particuliers et aux professionnels de rendre cette étape plus sereine. Voici comment.

La technologie au service du déménagement en ligne

Mal organisé, le déménagement peut être une tâche difficile. Loin d’être une corvée insurmontable, le déménagement devient une formalité sous l’impulsion du digital. À l’image de la startup Nextories qui accompagne les professionnels ainsi que les particuliers, de la demande de devis en ligne aux démarches administratives chronophages et énergivores.

Le digital se met au service du déménagement : évaluer vos besoins à distance, réaliser votre inventaire par visioconférence ou encore demander votre devis en quelques clics.

Tout est mis en œuvre afin de garantir un service de qualité, un accompagnement à distance et une prestation à moindre coût.

Quels sont les avantages du déménagement en ligne ?

Le déménagement comporte son lot d’avantages. Parmi eux, la demande de devis en ligne, la visioconférence et l’accompagnement personnalisé à distance constituent les atouts majeurs du déménagement en ligne.

Simplifier ses échanges

Le déménagement en ligne permet d’effectuer toutes les démarches à distance, sans avoir besoin de sortir de chez soi ou d’accueillir de nombreux conseillers commerciaux au sein de son foyer.

En effet, en quelques clics, il est possible de déterminer avec exactitude les caractéristiques de votre déménagement. Par le biais de la visioconférence et par téléphone, un expert analyse à distance tout ce qu’il est nécessaire de prendre en compte au moment du déménagement : les meubles, leur volume et leur fragilité, le nombre de cartons, s’il y a un ascenseur et sa taille, l’accessibilité de la cage d’escalier ou encore la nécessite ou non d’installer un monte-meuble.

Réaliser une demande de devis en ligne permet également de joindre un expert à l’heure qui vous arrange. Inutile de bloquer plusieurs créneaux pour accueillir différents conseillers. L’appel, ainsi que la vidéoconférence, peut s’effectuer selon vos disponibilités, en journée comme en soirée. En une heure, un conseiller expérimenté dresse l’inventaire et formule une première estimation du budget à prévoir grâce à une visite à 360 degrés de chaque pièce de votre logement.

Effectuer un devis en ligne

Le secret d’un déménagement réussi ? L’organisation. S’organiser est primordial afin d’appréhender les contraintes de planning, de trouver un service adapté à vos besoins et de budgétiser le déménagement.

On le sait, lorsqu’on déménage, les frais représentent une donnée importante à prendre à compte. Demander des devis à plusieurs sociétés de déménagement demande beaucoup de temps. Pourtant, si l’on souhaite faire des économies, faire jouer la concurrence est essentiel.

C’est ici que la demande de devis en ligne intervient. Faire une demande de devis en ligne permet d’obtenir la meilleure offre possible tout en économisant du temps. À distance, par le biais de la technologie, il est possible d’étudier le volume de vos biens, d’évaluer le nombre de cartons et de meubles à déplacer ainsi que le nombre de déménageurs et le type de véhicule nécessaire.

Après avoir effectué cette évaluation en ligne, l’entreprise de déménagement en ligne met en concurrence les sociétés de déménagement afin de répondre le plus efficacement aux exigences des particuliers et des professionnels. Par le biais de ce procédé, l’idée est de faire jouer la concurrence et de trouver un service de déménagement en parfaite adéquation avec les caractéristiques de votre déménagement.

Comparer les devis en ligne est un moyen de faire des économies tout en gagnant du temps. Le coût d’un déménagement peut varier du simple ou double, parfois sans raison. C’est pourquoi, avant de vous engager avec une entreprise de déménagement, il est primordial d’obtenir plusieurs devis afin de sélectionner l’offre la moins chère en fonction des prestations dont vous avez besoin. Toutefois, il est nécessaire de rester vigilant. Derrière un prix bas peut se cacher une offre nettement moins adaptée aux spécificités de votre déménagement. Afin de comparer ce qui est comparable, mieux vaut recevoir des devis établis sur la même base.

Grâce au devis en ligne et aux avantages qu’offrent le digital, il est possible de communiquer des informations dans le détail et de recevoir une sélection de prestataires en adéquation avec vos attentes.

Avoir un accompagnement personnalisé

À distance oui, mais connecté. L’avantage d’entreprises comme Nextories réside surtout dans l’accompagnement. Afin de vous épauler au mieux dans votre déménagement, la technologie reste aux mains expertes de conseillers dédiés, du début à la fin. Le déménagement en ligne permet d’économiser du temps, de l’argent et de l’énergie. Qui a dit que déménager était un dur labeur ?

FranceSoir

L’article Comment Nextories rend simple le déménagement en ligne ? est apparu en premier sur Snap221.info.