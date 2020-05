« Je n’ose pas toujours faire part à mon compagnon de mes désirs et fantasmes sexuels, car je me demande ce qu’il va penser. Comment lui demander ce qui me ferait vraiment plaisir ? » demande Valérie, 39 ans. Le Dr Catherine Solano, sexologue, lui répond.

C’est vrai que le fantasme, cette part d’ombre, ne répond pas toujours aux valeurs de culture ou de morale qui sont les nôtres. C’est ce qui peut le rendre si troublant, ou parfois si gênant. « Pour bien formuler votre demande à votre conjoint, l’idéal est de partir de ce que vous ressentez, et de façon positive. Par exemple, vous pouvez lui dire: « Quand tu me caresses de telle manière, cela me fait beaucoup d’effet, c’est très excitant. Alors, j’aimerais que tu le fasses plus souvent, ou de telle autre façon… «

Sur le même sujet

je n’apprécie pas le cunnilingus

Je n’aime pas le cunnilingus

Si vous exprimez ce que vous ressentez, votre partenaire pourra mieux comprendre vos attentes que si vous formulez directement votre demande en lui disant: « Je voudrais que tu fasses ceci ou cela » explique le Dr Catherine Solano, sexologue et andrologue.

Les consultations du Dr Solano :

Comment avoir un orgasme en même temps que mon conjoint ? Comment le guider pour qu'il devienne un bon amant ? Les s*x-toys peuvent-ils améliorer la libido ? Je ne supporte pas que mon mari me touche les seins Comment augmenter ses chances d'avoir un orgasme ?

Sommaire

Comment parler de ses fantasmes sexuels?

Introduction Parler de ses fantasmes est une excellente idée Un fantasme n'est pas forcément partagé Apprenez à l'écouter aussi

Inscrivez-vous à la Newsletter Top Santé et recevez gratuitement votre livret de recettes légères et gourmandes

Bonjourdakar

L’article Comment parler de ses fantasmes sexuels? est apparu en premier sur Snap221.info.