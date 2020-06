Selon Lab de 4P International et La Netscouade, le Sénégal est « au premier rang de l’utilisation des réseaux sociaux en matière de communication publique digitale » avec un score de 32 points. Le pays de la Téranga devance l’Afrique du Sud, qui totalise 27 points, mais avec une bonne « Présence en ligne », soit une note de 12, contre 11,5 pour le Sénégal.

Ils sont plusieurs sénégalais sur la toile chaque jour. Nos compatriotes sont accros aux réseaux sociaux et aux messageries. L’étude intitulée « Covid-19 et gouvernements d’Afrique Index de communication digitale Juin 2020 » renseigne que les pays du Top 3 du classement, que sont le Sénégal, l’Afrique du Sud et la Côte d’ivoire, présentent tous une identité établie sur les réseaux sociaux.

Leur écosystème est dense et organisé avec des comptes pour la plupart certifiés, et une animation dynamique et réactive. Le rapport de Lab de 4P International et La Netscouade souligne le poids croissant des codes des réseaux sociaux dans la vie quotidienne des internautes sénégalais.

« Le Sénégal fait usage des codes des réseaux sociaux, à travers par exemple la diffusion de contenus vidéo ou GIF de sensibilisation et l’utilisation d’un hashtag dédié à la pandémie dans le pays (#Covid19SN), même s’il n’est pas systématiquement ajouté aux tweets des comptes des autorités, permettant aux internautes de retrouver facilement l’ensemble des informations officielles sur l’évolution de la maladie sur le territoire. Le live est également fréquemment utilisé, notamment sur la page Facebook du Président sénégalais », renseigne-t-on.

Mieux, en matière de proximité et réactivité sur les réseaux sociaux, notre pays largue de grosses puissances africaines, notamment l’Afrique du Sud et Côte d’Ivoire, qui sont en haut du classement, suivis par le Nigéria, le Maroc et le Ghana.

Lab de 4P International et La Netscouade nous apprend que « les comptes de la Présidence sénégalaise par exemple, ont donné la parole aux Sénégalais qui souhaitent affirmer leur soutien au personnel médical et aux malades durant la pandémie ». Les vidéos sont par la suite partagées sur les comptes du Président sénégalais.